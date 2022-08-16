В Саратовской области объявили оранжевый уровень опасности на завтра , 17 августа, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
В регионе ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с. В некоторых районах пройдет кратковременный дождь.
Объявлен оранжевый уровень опасности. Опасность возгораний сильна из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков.
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