фото: архив КП
Уроженец Казахстана напал на коллегу с монтировкой в ответ на требование вернуть долг. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что 38-летний уроженец г. Ерментау, Казахстан, 5 июня в ответ на требование знакомого вернуть долг схватил монтировку и ударил его по левой щеке, причинив легкий вред здоровью пострадавшего.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка.
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