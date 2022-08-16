Обновление клятв

В Энгельсе Супруги Цветковы отпраздновали «серебряную» свадьбу. Сегодня, 16 августа, сотрудники городского ЗАГСа поздравили свадебных юбиляров.

Павел Евгеньевич и Ирина Алексеевна родом из Казахстана. Родились и выросли в городе Каскелен, там и встретились в апреле 1997 года, а уже в августе поженились.

В начале 2000-х годов семья переехала из Казахстана в Россию, в Энгельсский район. За годы совместной жизни супруги воспитали двоих детей: дочь Викторию и Артура. Сотрудники ЗАГСа поздравили супругов с годовщиной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.