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Общество16 августа 2022 12:01

В Саратове упавшее дерево раздавило машину

Наталия Калинина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Заводском районе Саратова упавшее дерево раздавило машину. Сегодня, 16 августа, горожанка рассказала о ЧП.

Как пишет Инна Викторова в группе «Заводской Online Саратов» инцидент произошел на улице Огородная между домами № 140 и 142. Дерево упало на машину, ехавшую в сторону рынка Владимирский.

- Спасибо ребята быстро помогли выбраться из машины, - отозвался очевидец ЧП в комментариях.

ЧП в Саратове

ЧП в Саратове

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