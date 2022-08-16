В Саратове упавшее дерево раздавило машину

Фото: соцсети

В Заводском районе Саратова упавшее дерево раздавило машину. Сегодня, 16 августа, горожанка рассказала о ЧП.

Как пишет Инна Викторова в группе «Заводской Online Саратов» инцидент произошел на улице Огородная между домами № 140 и 142. Дерево упало на машину, ехавшую в сторону рынка Владимирский.

- Спасибо ребята быстро помогли выбраться из машины, - отозвался очевидец ЧП в комментариях.

ЧП в Саратове

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