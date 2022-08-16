фото: областной облспас
В Саратовской области в ДТП пострадали четверо. Об этом сообщает региональный облспас.
Сегодня, 16 августа, в Саратовской области произошла авария. Примерно в 13:02 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи села Подгорное произошло столкновение грузовой «Газели» и «Лады».
В результате ДТП пострадали два человека из легковушки и два человека из Газели. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения деблокировали водителя, мужчину 42-х лет и транспортировали в карету скорой помощи для госпитализации в медучреждение. 25-летняя пассажирка «Лады» так же госпитализирована в больницу.
Водителю Газели и его пассажиру оказана медицинская помощь на месте ДТП. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.
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