На Украине погиб военнослужащий Антон Ленченко из Энгельса

Соболезнуем близким погибшего
На Украине погиб Антон Ленченко из Энгельса. Сегодня, 16 августа, состоялось прощание с военнослужащим, о чем сообщает администрация муниципалитета.
- Приносим соболезнования родным и близким Антона Ленченко. Благодарим родителей, которые воспитали Героя и настоящего патриота России.
Уверены, что сыновья Антона Леонидовича вырастут похожими на отца, станут для близких поддержкой и опорой, - пишут чиновники.
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