В Энгельсе председатель СНТ заплатит штраф за оскорбление дачника. Сегодня, 16 августа, об этом рассказали в прокуратуре Саратовской области.

Инцидент произошел 14 мая на собрании собственников дачных участков. Председатель СНТ «Химик-3» оскорбил одного из дачников.

Было возбуждено дело по статье «Оскорбление» и виновнику присудили штраф в размере 3 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.