В Ленинском районе до утра отключили воду на семи улицах

Сегодня, 16 августа, в Ленинском районе Саратова отключили воду на семи улицах, об этом сообщили в ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Деловая, 26. Из-за нее до 6:00 завтра, 17 августа, прекратили подачу холодной воды для абонентов следующих улиц: Деловая, 26, 26а; Школьная, 19, 21, 23, 25, 27, 27а; Лунная, 5; Зоологическая, 37, 37а, 39, 41; Одесская, 17,19, 21; Тихорецкая; Турбинная.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Октябрьском районе.

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