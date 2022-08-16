фото: Боевое Братство

Балаковское «Боевое Братство» передало саратовскому спецназу продукты и экипировку. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Полторы тонны воды и продуктов (консервы, тушенка, сгущенка, сахар) выехали к третьей гвардейской бригаде спецназа ГРУ.

Продукты и другую гуманитарную помощь от неравнодушных саратовцев передало бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, Балаковское отделение Боевого Братства.

Саратовские спецназовцы получили столь необходимы для успешной работы в зоне СВО инструменты, оборудование, маскировочные сети и медикаменты.

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