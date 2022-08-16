фото: Боевое Братство
Балаковское «Боевое Братство» передало саратовскому спецназу продукты и экипировку. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Полторы тонны воды и продуктов (консервы, тушенка, сгущенка, сахар) выехали к третьей гвардейской бригаде спецназа ГРУ.
Продукты и другую гуманитарную помощь от неравнодушных саратовцев передало бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, Балаковское отделение Боевого Братства.
Саратовские спецназовцы получили столь необходимы для успешной работы в зоне СВО инструменты, оборудование, маскировочные сети и медикаменты.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.