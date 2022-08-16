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Общество16 августа 2022 10:48

Жительницу Саратовской области с редкой патологией на вертолете доставили в Пензу

Потребовалось использовать санавиацию
Наталия Калинина
Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Жительницу Саратовской области с редкой патологией доставили в Пензу с помощью вертолета санавиации. Об этом сегодня. 16 августа, сообщили в региональном минздраве.

Пациентка поступила с обширной и редкой сердечно-сосудистой патологией, ей понадобилась срочная отправка в Пензу для оказания высокотехнологической медицинской помощи в федеральной клинике. В дороге женщину сопровождал анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «ОКБ» Александр Жильцов.

Из аэропорта бригада местной «скорой» отвезла пациентку в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» на операцию.

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