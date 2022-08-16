Жительница Саратова перевела «сотруднику банка» 1,2 миллиона рублей

ЧП в Саратове

Жительница Саратова перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей, о чем сегодня, 16 августа, рассказали в ГУ МВД по региону.

Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя какие-то злоумышленники хотят оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить несанкционированную операцию, необходимо оформить встречный займ и отправить сбережения на безопасные счета.

Потерпевшая собрала 1 120 975 рублей, лежавшие в разных банках и отправила их на указанный счет. Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.