Жительница Саратова перевела «сотруднику банка» 1,2 миллиона рублей

ЧП в Саратове
Жительница Саратова перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей, о чем сегодня, 16 августа, рассказали в ГУ МВД по региону.
Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя какие-то злоумышленники хотят оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить несанкционированную операцию, необходимо оформить встречный займ и отправить сбережения на безопасные счета.
Потерпевшая собрала 1 120 975 рублей, лежавшие в разных банках и отправила их на указанный счет. Возбуждено уголовное дело.
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