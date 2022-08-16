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Владимир Путин назначил председателя Волжского районного суда.

На днях Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей, в том числе в Саратове и Саратовской области. Документ опубликовали сегодня, 16 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, председателем Волжского районного суда Саратова стал Владимир Великанов, судьей Заводского районного суда Саратова — Наталья Дмитриева, судьей Фрунзенского районного суда Саратова — Елена Борисова, судьей Энгельсского районного суда — Наталья Аверьянова, судьей Ртищевского районного суда — Алексей Маслов.

Полномочия судей продлятся шесть лет.

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