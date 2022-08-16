фото: архив кп

Жительница Саратовской области поверила в сюрприз из-за рубежа и лишилась 35 тысяч. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Жительница Калининска обратилась в полицию с заявлением, что, с неизвестного номера ей пришло уведомление. Согласно уведомлению, на имя женщины доставлена посылка из-за границы и для ее получения необходимо оплатить 35000 рублей переводом на карту, номер которой был указан в сообщении.

Женщина никаких посылок не ждала, ничего из-за рубежа не заказывала, но решила, что кто-то сделал ей сюрприз, и перевела деньги за посылку. Никакой посылки, разумеется, не было.

Возбуждено уголовное дело.

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