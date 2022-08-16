Фото: Саратов онлайн

Сегодня, 16 августа, саратовцы пожаловались на болеющие каштаны в Ленинском районе. Об этом пишет Марина Нефедова в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Речь идет о сквере Победы в Ленинском районе.

- Какая-то болезнь поражает каштаны. Очень прошу обратить внимание тех, кто отвечает за благоустройство парка, - пишет пользовательница.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.