Фото: Саратов онлайн
Сегодня, 16 августа, саратовцы пожаловались на болеющие каштаны в Ленинском районе. Об этом пишет Марина Нефедова в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.
Речь идет о сквере Победы в Ленинском районе.
- Какая-то болезнь поражает каштаны. Очень прошу обратить внимание тех, кто отвечает за благоустройство парка, - пишет пользовательница.
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