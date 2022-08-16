Саратовские спортсмены взяли 6 медалей на соревнованиях по воднолыжному спорту

Фото: Минспорт
Саратовские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали на соревнованиях по воднолыжному спорту, сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.
В Московской области прошел Кубок России по воднолыжному спорту среди 7 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Саратовской области и республики Татарстан. В составе команды Саратовской области выступили спортсмены школы олимпийского резерва: Кристина Славич, Влада Рылякова, Диана Корнева, Егор Зюрюкин и Лада Попова.
По итогам соревнований регион занял второе место в общекомандном зачете
Егор Зюрюкин занял первое место по фигурному катанию в личном первенстве.
Диана Корнева - взяла серебряную медаль по фигурному катанию в рамках Кубка и ещё одну в рамках чемпионата России по воднолыжному спорту.
Влада Рылякина - третье место в слаломе на Кубке России.
Александр Сидоренко - место в слаломе на Чемпионате по воднолыжному спорту.
Спортсмены, показавшие лучшие результаты войдут в состав сборной России.
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