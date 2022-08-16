Саратовская прокуратура пригласила инвалида для контроля за благоустройством города

Проверка прокуратуры

Саратовская прокуратура пригласила инвалида-колясочника для контроля за благоустройством города. Надзорное ведомство рассказало о проведении проверки на предмет устранения ранее выявленных неудобств для маломобильных групп граждан.

Заместитель прокурора Саратовской области У.В.Наминов, работники прокуратуры Волжского района, а также местные чиновники, при участии инвалида-колясочника, устроили выездную проверку.

В ходе рейда проанализирована работа, проделанная по устранению ранее выявленных нарушений. Так, произведены работы по восстановлению тротуаров и пешеходных переходов, а также обеспечен доступ к социальным объектам. Сотрудники ведомства также обратили внимание на недочеты, которые еще предстоит исправить.

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