Кадр с допроса

Житель Саратова рассказал, как убивал собутыльника в Лесной республике. Сегодня, 16 августа, СУ СК по региону публикует видео с допроса.

Напомним, преступление было совершено вечером, 11 августа, в квартире на улице Лесная Республика. 30-летний мужчина пришел в гости к своему дяде, в томе в тот момент был их общий 29-летний знакомый. Мужчины сели выпить и ближе к утру дядя со знакомым направились спать. Вскоре знакомый проснулся и поссорился с 30-летним мужчиной, а затем оскорбил его.

30-летний мужчина несколько раз ударил оппонента кулаком в голову, затем взял нож и нанес несколько ударов в шею жертвы. Убедившись, что потерпевший без признаков жизни, мужчина скрыл следы преступления. Тело он спрятал в лесополосе, недалеко от дома № 11 «а» по улице Лесная Республика.

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