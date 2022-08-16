Пожилой саратовец лишился денег при попытке вызвать проститутку

фото: архив КП

Пожилой саратовец лишился денег при попытке вызова проститутки. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, вчера в полицию обратился 62-летний горожанин. Заявитель рассказал, что решил вызывать проститутку, и нашел в интернете объявление. Договорившись о встрече, девушка по ту сторону попросила «предоплату», и пожилой мужчина перевел незнакомке 8400 рублей, после чего последняя перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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