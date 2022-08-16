В Татищевском районе улицу назовут в честь погибшего в ходе СВО солдата

Заседание в Татищево

В Татищевском районе Саратовской области улицу назовут в честь погибшего в ходе СВО солдата, в понедельник, 15 августа, такое решение было принято на заседании организационного комитета по присвоению почетных наименований учреждениям образования в муниципалитете.

Улице Промышленная в поселке Татищево собираются присвоить имя Андрея Геннадьевича Породникова, который, указом президента РФ был награжден Орденом Мужества посмертно.

На заседании также решался вопрос о присвоении четырем образовательным учреждениям имен Героев Советского союза Босова Алексея, Коннова Василия, Преснякова Ивана, Васильева Владимира. Об этом сообщает Управление культуры и общественных отношений администрации муниципального района.

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