В Октябрьском районе отключили холодную воду до полуночи

Сегодня, 16 августа, Октябрьском районе Саратова отключили холодную воду до полуночи, о чем сообщает ООО «КВС».

УК проводит ремонт на собственных коммуникациях по адресу 2 Садовая, 13/19. Из-за него до полуночи прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в границах улиц: 2 Садовая - Весенний проезд - Серова - Хользунова.

Специалисты также сообщают, что для сброса воды из водовода открыт пожарный гидрант по адресу Симбирцева, 12. Течь воды из колодца не является следствием аварийной ситуации.

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