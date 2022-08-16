Обуховский переулок, 31 Фото: 2gis.ru

В Саратове старинное здание исключили из списка памятников культуры, соответствующая информация размещена на сайте Управления по охране памятников культурного наследия.

Из реестра памятников убрали дом в Волжском районе, расположенный по адресу Обуховский переулок, 31. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Владимир Мухин.

Дому более ста лет, он двухэтажный, сделан из красного кирпича.

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