Сегодня, 16 августа, в Саратове прекратилось движение двух трамвайных маршрутов. Об этом сообщается в группе СГЭТ «ВКонтакте».

С 10.20 трамваи № 3 не ходят в сторону Мирного переулка. Причиной сбоя стало ДТП на перекрестке Большой Горной и Университетской.

С 10.30 прекращено движение маршрута № 8, сломался состав. Трамваи остановились на Свирской и не едут в сторону площади Орджоникидзе.

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