фото: КВС

В Саратове мошенники под видом коммунальщиков навязывают замену счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

По данным организации, в последнее время в Саратове участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками водоканала и навязывают горожанам срочную замену приборов учета воды, причем стоимость услуги при этом оказывается многократно завышенной.

Поставщик ресурса призывает не поддаваться на уловки злоумышленников: сотрудники предприятия не делают поквартирных обходов и не предлагают какие либо товары и услуги. Они только вводят приборы учета воды в эксплуатацию с опломбировкой.

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