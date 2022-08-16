Фото: Лиза Алерт

В Энгельсе ищут 52-летнюю женщину из Новоузенского района, об этом сообщают в группе 2Энгельс онлайн» ВКонтакте.

52-летняя Ханымзия (Катя) Бисенова пропала 21 ноября 2021 года. В день исчезновеняи на ней были темно-синий в серую полоску кардиган (до колен) на крупных пуговицах, черные калоши, бордовый платок.

Как сообщают родственники, месяц назад поступила информация что очень похожую женщину видели на Бульваре Роз в Энгельсе.

Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить в полицию или по номеру телефона/WhatsApp: 8(996) 626-49-85.

Если женщину найдут, родственники обещают предоставить вознаграждение.

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