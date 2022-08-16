фото: архив КП

Саратовские пенсионерки вновь стали жертвами мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

По данным ведомства, жители Саратова вновь пострадали от уловок мошенников. 78-летняя жительница Октябрьского района обратилась в полицию с заявлением о том, что вчера, 15 августа, ей поступил звонок от неизвестного, сообщившего, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП, и дабы избежать уголовного дела, необходимо заплатить 100 000 рублей. Через полчаса пенсионерка встретилась в подъезде дома с неизвестным и передала ему деньги, завернутые в пакет.

Жертвой мошенников стала и жительница Ленинского района Саратова. К 85-летней пенсионерке в квартиру позвонили две неизвестные женщины, и, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, рассказали о вымышленной денежной реформы и предложили обменять купюры на новые. Пенсионерка отдала свои 160 000 рублей в обмен на купюры банка приколов. Злоумышленники скрылись.

Возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.