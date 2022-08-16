Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 15 августа, в Саратове BMW столкнулась с «Калиной», авария произошла в Заводском районе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 18.10 напротив дома № 46 по Миллеровской. 34-летний водитель автомобиля BMW Х1 врезалась в «Ладу Калина» под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 39-летня пассажирка отечественного автомобиля. С травмами она госпитализирована в лечебное учреждение.

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