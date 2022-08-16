фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратовской области ищут 17-летнего парня из Мордовии. Волонтеры обратились к жителям региона за помощью.

В группе «Лиза Алерт Саратов» сообщается о том, что на территории области может находиться 17-летний Кирилл Шевченко из Саранска в Республике Мордовия. С 11 августа 2022 года его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего составляет 190 сантиметров, он нормального телосложения, имеет светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная футболка с разноцветными надписями, черные шорты и синие кроссовки на белой подошве.

Те, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обратиться на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный). Инфорг: Владимир 89374082777.

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