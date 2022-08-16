фото: Саратов Онлайн
Саратовцев возмутили припаркованные на переходе Maybach. Об этом стало известно из соцсетей.
Вчера, 15 августа, в городском сообществе «Саратов онлайн» появился пост одного из разгневанных подписчиков. На перекрестке Радищева и проспекта Столыпина рядом с консерваторией в запрещенном для парковки месте - на «зебре» - остановились две иномарки премиум-класса Maybach.
В комментариях саратовцы бурно обсуждали наличие перехода и вопрос, можно ли согласно ПДД парковаться на определенной дистации после светофора.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.