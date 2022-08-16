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Общество16 августа 2022 7:04

Саратовцев возмутили припаркованные на переходе Maybach

Евгений Бадиков
фото: Саратов Онлайн

фото: Саратов Онлайн

Саратовцев возмутили припаркованные на переходе Maybach. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 15 августа, в городском сообществе «Саратов онлайн» появился пост одного из разгневанных подписчиков. На перекрестке Радищева и проспекта Столыпина рядом с консерваторией в запрещенном для парковки месте - на «зебре» - остановились две иномарки премиум-класса Maybach.

В комментариях саратовцы бурно обсуждали наличие перехода и вопрос, можно ли согласно ПДД парковаться на определенной дистации после светофора.

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