фото: ГИБДД
В Лысогорском районе в ДТП пострадало трое. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 15 августа, в Лысых Горах произошло ДТП. 55-летний водитель ВАЗ-21074 слетел с трассы и влетел в дерево.
В результате ДТП трое пассажиров - 44-летний мужчина, 42-летняя женщина и 53-летняя пассажирка госпитализированы в больницу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.