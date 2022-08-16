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Происшествия16 августа 2022 6:14

В Лысогорском районе в ДТП пострадало трое

Машина слетела с трассы и врезалась в дерево
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Лысогорском районе в ДТП пострадало трое. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 15 августа, в Лысых Горах произошло ДТП. 55-летний водитель ВАЗ-21074 слетел с трассы и влетел в дерево.

В результате ДТП трое пассажиров - 44-летний мужчина, 42-летняя женщина и 53-летняя пассажирка госпитализированы в больницу.

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