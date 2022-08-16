На сегодня, 16 августа, в Саратовской области еще 178 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 258 874 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 251 157 человек, за сутки — 86. В стационарах остаются 62 человек, на амбулаторном лечении — 1298.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 16;
- 7-14 лет — 3;
- 18-29 лет — 21;
- 30-49 лет — 37;
- 50-64 лет — 49;
- 65 и старше — 52.
Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.
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