На сегодня, 16 августа, в Саратовской области еще 178 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 258 874 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 251 157 человек, за сутки — 86. В стационарах остаются 62 человек, на амбулаторном лечении — 1298.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 16;

- 7-14 лет — 3;

- 18-29 лет — 21;

- 30-49 лет — 37;

- 50-64 лет — 49;

- 65 и старше — 52.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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