фото: Макеев Иван

В Саратове подросток вынес из дома матери подруги золота на 120 тысяч. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону. По словам 40-летней заявительницы, в период с 20 по 26 июня неизвестный, воспользовавшись свободным доступом, похитил золотые украшения из ее квартиры. Общая сумма похищенного - 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска доставили в отделение 16-летнего знакомого дочери заявительницы. Подросток был в гостях у дочери в указанный период времени.

Ранее судимый за мелкую кражу юноша сознался. Он уточнил, что похищенное сдал в комиссионный магазин за 27 100 рублей, а деньги потратил.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.