фото: МЧС

Под Саратовом горели дом и баня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 15 августа, в Саратовской области произошел пожар. В МЧС поступил вызов из поселка Солянский в Пугачевском районе. Горела баня, и огонь перекинулся на крышу рядом стоящего частного дома. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. Тушением занимались два расчета пожарной охраны.

Предварительной причиной названо короткое замыкание в бане. Никто не пострадал.

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