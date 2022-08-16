фото: МЧС
Под Саратовом горели дом и баня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
Вчера, 15 августа, в Саратовской области произошел пожар. В МЧС поступил вызов из поселка Солянский в Пугачевском районе. Горела баня, и огонь перекинулся на крышу рядом стоящего частного дома. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. Тушением занимались два расчета пожарной охраны.
Предварительной причиной названо короткое замыкание в бане. Никто не пострадал.
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