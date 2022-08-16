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Происшествия16 августа 2022 5:35

Под Саратовом горели дом и баня

Предварительной причиной названо короткое замыкание в бане
Евгений Бадиков
фото: МЧС

фото: МЧС

Под Саратовом горели дом и баня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 15 августа, в Саратовской области произошел пожар. В МЧС поступил вызов из поселка Солянский в Пугачевском районе. Горела баня, и огонь перекинулся на крышу рядом стоящего частного дома. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. Тушением занимались два расчета пожарной охраны.

Предварительной причиной названо короткое замыкание в бане. Никто не пострадал.

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