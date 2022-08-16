фото: «Володин Саратов»

Новая школа в микрорайоне Иволгино заработает уже 1 сентября. Об этом сообщает телеграм-канала сторонников спикера госдумы «Володин Саратов».

Вячеслав Володин вместе с врио губернатора Романом Бусаргиным осмотрели готовность строящейся школы с бассейном в мкр Иволгино в Саратове. Она рассчитана на 825 учеников. Сейчас работы на финишном этапе, ведется отделка. На объекте задействованы 250 рабочих.

Сообщают, что школа будет готова к 1 сентября, учительский коллектив сформирован. Около 300 учеников уже подали документы на зачисление.

В мкр Иволгино проживают более 5 тысяч человек, но в пешей доступности школ не было. С этой проблемой к Вячеславу Володину обращались местные жители.

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