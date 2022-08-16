Сегодня, 16 августа, в Саратове стоит ясная и ветреная погода. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

В Саратове сегодня будет ясное небо, лишь в середине дня появятся легкие облака. Температура колеблется от +17 до +33 градусов днем. Дует северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 13 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует восточный ветер, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с. Температура утром колеблется от 16 до 21 градуса, а днем от 30 до 35 градусов.

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