Мальчик вылетел через лобовое стекло: в Энгельсе расследуют ДТП, в котором погиб ребенок

Фото: СУ СК по Саратовской области

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина на 16-летнего жителя Энгельса, возбудили уголовное дело о гибели 12-летнего мальчика в аварии.

По данным следствия, трагедия произошла сегодня, 15 августа, ночью, на дороге к поселку Межевой Энгельсского района. 16-летний юноша на «Оке» ехал по трассе вместе со своим 12-летним знакомым. В дороге подросток не справился с управлением и врезался в дорожный знак, в результате чего автомобиль перевернулся. От удара 12-летний подросток вылетел через лобовое стекло и оказался на обочине дороги. Мальчик скончался. Водитель-подросток ехал без прав.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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