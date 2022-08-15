Сегодня вечером, 15 августа, при пожаре в Энгельсе пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 19.51 по адресу Шурова Гора, 7/9. Очаг находился в квартире на 9 этаже. Горели старые вещи на площади 4 квадратных метра.

В 20.16 пожар был ликвидирован. На место выезжали 4 расчета. При возгорании пострадал мужчина, его данные устанавливаются.

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