Собака напала на третьеклассника

В Саратове бездомная собака искусала мальчика. Как сообщает СУ СК по Саратовской области, инцидент произошел 12 августа. Организована доследственная проверка.

Собака напала на третьеклассника возле дома, расположенного по адресу Огородная, №93/95. Мальчику диагностировали множественные укушенные раны в области ягодицы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.