Собака напала на третьеклассника
В Саратове бездомная собака искусала мальчика. Как сообщает СУ СК по Саратовской области, инцидент произошел 12 августа. Организована доследственная проверка.
Собака напала на третьеклассника возле дома, расположенного по адресу Огородная, №93/95. Мальчику диагностировали множественные укушенные раны в области ягодицы.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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