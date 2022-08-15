Жительница Ртищево избила и оставила умирать своего собутыльника

Фото: следственный комитет

В Ртищево местная жительница избила собутыльника и оставила умирать, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Саратовской области.

По версии следствия 32-летняя женщина выпивала с 51-летним другом и двумя другими общими знакомыми в частном доме по улице 70 Лет Октября. Между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла 51-летнему мужчине несколько ударов табуретом и кулаками, а так же толкнула, отчего тот упал и ударился головой о пол. Пьяная компания оставила его в таком состоянии и покинула дом.

Позже хозяин вернулся и вызвал врачей. Скорая забрала пострадавшего, но вскоре он скончался в больнице.

После задержания злоумышленница раскаялась и признала вину. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких травм, повлекших смерть. Расследование продолжается.

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