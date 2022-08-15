Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 13:30

Жительница Ртищево избила и оставила умирать своего собутыльника

Савва Чуйченко
Фото: следственный комитет

Фото: следственный комитет

В Ртищево местная жительница избила собутыльника и оставила умирать, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Саратовской области.

По версии следствия 32-летняя женщина выпивала с 51-летним другом и двумя другими общими знакомыми в частном доме по улице 70 Лет Октября. Между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла 51-летнему мужчине несколько ударов табуретом и кулаками, а так же толкнула, отчего тот упал и ударился головой о пол. Пьяная компания оставила его в таком состоянии и покинула дом.

Позже хозяин вернулся и вызвал врачей. Скорая забрала пострадавшего, но вскоре он скончался в больнице.

После задержания злоумышленница раскаялась и признала вину. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких травм, повлекших смерть. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.