Жительница Ртищево избила и оставила умирать своего собутыльника

Фото: следственный комитет
В Ртищево местная жительница избила собутыльника и оставила умирать, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Саратовской области.
По версии следствия 32-летняя женщина выпивала с 51-летним другом и двумя другими общими знакомыми в частном доме по улице 70 Лет Октября. Между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла 51-летнему мужчине несколько ударов табуретом и кулаками, а так же толкнула, отчего тот упал и ударился головой о пол. Пьяная компания оставила его в таком состоянии и покинула дом.
Позже хозяин вернулся и вызвал врачей. Скорая забрала пострадавшего, но вскоре он скончался в больнице.
После задержания злоумышленница раскаялась и признала вину. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких травм, повлекших смерть. Расследование продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.