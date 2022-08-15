Отдала выкуп за виновницу ДТП: саратовчанка стала жертвой мошенников

Жительница Саратова завернула в простыню 40 тысяч рублей и отдала мошенникам. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожилой саратовчанке позвонил незнакомец, который рассказал ей, что ее правнучка стала виновницей ДТП и нужно дать взятку, чтобы «решить вопрос».

Пенсионерка согласилась передать мошенникам 40 тысяч рублей. Она завернула их в комплект постельного белья и передала курьеру. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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