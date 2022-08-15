Фото: Солнечный Саратов

Жители Саратова пожаловались на девушек, купающихся в фонтане в поселке Солнечный-2. Видео ночного купания было опубликовано в группе «Солнечный Саратов» социальной сети «Вконтакте».

На видео хорошо видны две молодые девушки, забравшиеся в чашу светомузыкального фонтана прямо в одежде.

- Когда это прекратится?, - задал вопрос автор, но большая часть комментаторов решили оспорить его позицию, не увидев в происходящем чего-то плохого.

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