В Саратовской области построят элеватор за 1,5 миллиарда

Роман Бусаргин на встрече

В Саратовской области построят зернохранилище за 1,5 миллиарда. Роман Бусаргин и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин подписали Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.

Мощность зернохранилища составит до 60 тысяч тонн, а реализация этого проекта позволит создать до 40 новых рабочих мест. Объем предполагаемых инвестиций составит до 1,5 миллиарда рублей. Уже идет оформление земли под застройку.

Врио Губернатора поручил профильному министерству разработать «дорожную карту», которая включит все этапы реализации проекта, сроки и имена ответственных лиц.

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