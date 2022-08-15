Житель Балакова сбил 10-летнюю девочку на переходе

ЧП в Саратовской области
Сегодня, 15 августа, житель Балакова сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел в 10:38 на Саратовском шоссе. Chevrolet Tahoe с 66-летним водителем сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу без сопровождения взрослых по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали.
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