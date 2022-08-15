В саратовском ЗАГСе рассказали о редких именах недели

Младенцы в Саратовской области

На прошлой неделе в Саратовской области родились Адель, Леон, Тимур, и Василина. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГСа.

Всего за неделю отделами ЗАГС в Саратове, Энгельсе и Балаково на свет появилось 198 младенцев. Среди них было 113 мальчиков и 85 девочек.

В Энгельсе и Саратове появились на свет три пары двойняшек.

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