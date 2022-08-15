фото: ГИБДД

В Саратове легковушка врезалась в КамАЗ: двое пострадавших. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 14 августа, в 02:30 произошла авария. Напротив дома № 17 «в» на улице 3-я Выселочная 72-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик КамАЗ, в кабине которого находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Гранты» и его 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.

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