фото: УФССП

За езду без прав саратовец провел на обязательных работах 190 часов. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

По данным ведомства, 24-летний саратовец был лишен прав, но проигнорировав требования, сел за руль. Молодой водитель снова попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, в результате чего был привлечен к административной ответственности. Суд назначил нарушителю наказание в виде обязательных работ.

Судебный пристав ограничил гражданина в праве выезда за пределы Российской Федерации и направил к месту отбытия наказания. На протяжении 190 часов должник занимался общественно-полезным трудом в городском отделе полиции.

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