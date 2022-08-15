фото очевидца

Саратовцы заметили змею с рыбой на Волге. Об этом стало известно из социальных сетей.

В минувшие выходные саратовцы заметили на одном из пляжей коттеджного поселка Сосенки несколько змей. Подписчикам городского сообщества «Типичный Юбилейный» удалось запечатлеть змею, поймавшую рыбу и выползшую на берег полакомиться добычей.

Один из наблюдающих за процессом отдыхающих попытался в шутку отнять рыбу у змеи и чуть не был укушен.

Саратовцы разделились во мнениях, что это была за змея. Одни посчитали, что это полоз, другие же приняли змею за водяного ужа. В целом, водяной уж не агрессивен, при виде человека он обычно старается скрыться в воде или в укрытии. Укусы крайне редки. Для человека они практически не представляет никакой опасности, в редких случаях в ранки может попасть инфекция. Однако это не мешает местному населению и туристам активно истреблять водяных ужей, называя их «шахматными гадюками» или «гибридами ужа и гадюки» и ошибочно считая ядовитыми.

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