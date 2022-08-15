В Саратове водитель автобуса не выпустил пассажира с тепловым ударом

Кадр из видео "Осторожно, новости"

В Саратове водитель автобуса не выпустил из салона пассажира с тепловым ударом. Возмущенные горожане пожаловались на инцидент в социальных сетях.

Видео было опубликовано в телеграм-канале «Осторожно, новости». По словам свидетелей, инцидент произошел в автобусе №284А. Мужчина почувствовал себя плохо, другие пассажиры просили водителя и кондуктора открыть двери салона, но этого не сделали.

- Они объяснили отказ запретом на остановку общественного транспорта вне специально отведенных для этого мест. Автобус продолжил стоять в пробке. Пассажиру открыли дверь спустя время лишь на остановке, - сообщили очевидцы.

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