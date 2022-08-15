В Татищевском районе женщина пострадала в массовой аварии

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 14 августа, в Татищевском районе Саратовской области женщина пострадала в массовой аварии, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 14:30 на 591км автодороги Нижний Новгород-Саратов. 64-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia был неосторожен при обгоне и на встречной полосе столкнулся с Renault Duster, за рулем которого был 26-летний парень. От удара Renault откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Mercedes AXOR1840, за рулем которого был 54-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка Daewoo Nexia. Она с травмами госпитализирована в лечебное учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.