В Татищевском районе женщина пострадала в массовой аварии

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 14 августа, в Татищевском районе Саратовской области женщина пострадала в массовой аварии, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП было зафиксировано в 14:30 на 591км автодороги Нижний Новгород-Саратов. 64-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia был неосторожен при обгоне и на встречной полосе столкнулся с Renault Duster, за рулем которого был 26-летний парень. От удара Renault откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Mercedes AXOR1840, за рулем которого был 54-летний водитель.
В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка Daewoo Nexia. Она с травмами госпитализирована в лечебное учреждение.
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