Сегодня, 15 августа, в Саратове отключили воду на трех улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе идет ремонт труб в районе пересечения Чернышевского и Бабушкиного Взвоза. На время работ ограничено холодное водоснабжение абонентов Бабушкиного Взвоза от Мичурина до Набережной Космонавтов.

В Ленинском районе работы идут по адресу Крылова, 1а. До 20.00 перекрыта подача холодной воды для абонентов улиц: Гвардейская, 42а, 44а, 44б; Крылова, 1, 1а.

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