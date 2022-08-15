Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 15 августа, в Энгельсе пенсионерка спаслась из горящего дома, о чем рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 4.16, горел частный дом на улице Студенческая. В кирпичном здании в момент пожара была пенсионерка. Она и услышала треск в пристройке дома, выбежала на улицу, вызвала пожарных.

С пристройки огонь перешел на кровлю дома, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На место выезжали два пожарных расчета. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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